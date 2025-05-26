Фигурист Петр Гуменник показал отрывок из новой произвольной программы.

На видео , опубликованном в его сторис, Гуменник и хореограф Илья Авербух вместе отрепетировали несколько движений на льду.

В прошедшем сезоне фигурист стал победителем финала Гран-при России и занял четвертое место на чемпионате страны. В мае он получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) для участия в квалификации на Олимпиаду-2026.