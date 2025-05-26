Петр Гуменник показал отрывок из новой произвольной программы
Фигурист Петр Гуменник показал отрывок из новой произвольной программы.
На видео, опубликованном в его сторис, Гуменник и хореограф Илья Авербух вместе отрепетировали несколько движений на льду.
В прошедшем сезоне фигурист стал победителем финала Гран-при России и занял четвертое место на чемпионате страны. В мае он получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) для участия в квалификации на Олимпиаду-2026.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Петра Гуменника
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