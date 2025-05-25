Максим Тимофеенко и Александра Разаренова стали победителями Выборгского полумарафона

26 мая в Выборге (Ленинградская область) прошел полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км.

Маршрут дистанций 21,1 и 10 км прошел по главным достопримечательностям города и повторил часть исторического маршрута Выборгского трамвая. Участники бежали мимо шведского бастиона Панцерлакс, Ратуши, Часовой башни.

Победителями стали атлет Максим Тимофеенко и триатлонистка Александра Разаренова (МСМК, чемпионка России и Европы по триатлону).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Максим Тимофеенко – 1:12:31 Игорь Веретенников – 1:13:39 Николай Чувашев – 1:14:14

21,1 км, женщины

Александра Разаренова – 1:17:51 Мария Гостева – 1:24:19 Надежда Вишнякова – 1:30:34

10 км, мужчины

Никита Спиридонов – 32:35 Роман Парфененко – 32:44 Станислав Агельяров – 32:54

10 км, женщины

Дарья Белоусова – 38:02 Анастасия Олейник – 38:20 Мария Баруцкова – 39:59

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .