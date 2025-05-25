Максим Тимофеенко и Александра Разаренова стали победителями Выборгского полумарафона
26 мая в Выборге (Ленинградская область) прошел полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км.
Маршрут дистанций 21,1 и 10 км прошел по главным достопримечательностям города и повторил часть исторического маршрута Выборгского трамвая. Участники бежали мимо шведского бастиона Панцерлакс, Ратуши, Часовой башни.
Победителями стали атлет Максим Тимофеенко и триатлонистка Александра Разаренова (МСМК, чемпионка России и Европы по триатлону).
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Максим Тимофеенко – 1:12:31
Игорь Веретенников – 1:13:39
Николай Чувашев – 1:14:14
21,1 км, женщины
Александра Разаренова – 1:17:51
Мария Гостева – 1:24:19
Надежда Вишнякова – 1:30:34
10 км, мужчины
Никита Спиридонов – 32:35
Роман Парфененко – 32:44
Станислав Агельяров – 32:54
10 км, женщины
Дарья Белоусова – 38:02
Анастасия Олейник – 38:20
Мария Баруцкова – 39:59
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.