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Максим Тимофеенко и Александра Разаренова стали победителями Выборгского полумарафона

26 мая в Выборге (Ленинградская область) прошел полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км.

Маршрут дистанций 21,1 и 10 км прошел по главным достопримечательностям города и повторил часть исторического маршрута Выборгского трамвая. Участники бежали мимо шведского бастиона Панцерлакс, Ратуши, Часовой башни.

Победителями стали атлет Максим Тимофеенко и триатлонистка Александра Разаренова (МСМК, чемпионка России и Европы по триатлону).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Максим Тимофеенко – 1:12:31

  2. Игорь Веретенников – 1:13:39

  3. Николай Чувашев – 1:14:14

21,1 км, женщины

  1. Александра Разаренова – 1:17:51

  2. Мария Гостева – 1:24:19

  3. Надежда Вишнякова – 1:30:34

10 км, мужчины

  1. Никита Спиридонов – 32:35

  2. Роман Парфененко – 32:44

  3. Станислав Агельяров – 32:54

10 км, женщины

  1. Дарья Белоусова – 38:02

  2. Анастасия Олейник – 38:20

  3. Мария Баруцкова – 39:59

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
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