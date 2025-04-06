24 мая в Москве прошел «Забег.РФ» от организаторов «Лига Героев». Фишка забега – одновременный старт во множестве городов во всех регионах России.

Участники соревновались на следующих дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

Владимир Никитин, который в начале мая дебютировал на Казанском марафоне и занял второе место, установил новый рекорд на полумарафоне в России. Предыдущий лучший результат также принадлежал атлету.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Владимир Никитин – 1:00:37 Ринас Ахмадеев – 1:02:59 Алексей Реунков – 1:05:53

21,1 км, женщины

Луиза Дмитриева – 1:11:14 Дина Александрова – 1:12:18 Наталья Аристархова – 1:13:35

10 км, мужчины

Александр Рыбалкин – 30:22 Александр Кустов – 30:34 Кирилл Тришканов – 31:03

10 км, женщины

Оксана Бурзак – 35:05 Ирина Жулдыбина – 36:19 Евгения Индина – 36:21

Результаты всех участников можно смотреть в приложении Cronopost Timing. Официальные протоколы на сайте организатора будут готовы чуть позже.