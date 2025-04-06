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Владимир Никитин и Луиза Дмитриева выиграли полумарафон «Забег.РФ»

24 мая в Москве прошел «Забег.РФ» от организаторов «Лига Героев». Фишка забега – одновременный старт во множестве городов во всех регионах России.

Участники соревновались на следующих дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. 

Владимир Никитин, который в начале мая дебютировал на Казанском марафоне и занял второе место, установил новый рекорд на полумарафоне в России. Предыдущий лучший результат также принадлежал атлету.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Владимир Никитин – 1:00:37

  2. Ринас Ахмадеев – 1:02:59

  3. Алексей Реунков – 1:05:53

21,1 км, женщины

  1. Луиза Дмитриева – 1:11:14

  2. Дина Александрова – 1:12:18

  3. Наталья Аристархова – 1:13:35

10 км, мужчины

  1. Александр Рыбалкин – 30:22

  2. Александр Кустов – 30:34

  3. Кирилл Тришканов – 31:03

10 км, женщины

  1. Оксана Бурзак – 35:05

  2. Ирина Жулдыбина – 36:19

  3. Евгения Индина – 36:21

Результаты всех участников можно смотреть в приложении Cronopost Timing. Официальные протоколы на сайте организатора будут готовы чуть позже.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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