Владимир Никитин и Луиза Дмитриева выиграли полумарафон «Забег.РФ»
24 мая в Москве прошел «Забег.РФ» от организаторов «Лига Героев». Фишка забега – одновременный старт во множестве городов во всех регионах России.
Участники соревновались на следующих дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.
Владимир Никитин, который в начале мая дебютировал на Казанском марафоне и занял второе место, установил новый рекорд на полумарафоне в России. Предыдущий лучший результат также принадлежал атлету.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Владимир Никитин – 1:00:37
Ринас Ахмадеев – 1:02:59
Алексей Реунков – 1:05:53
21,1 км, женщины
Луиза Дмитриева – 1:11:14
Дина Александрова – 1:12:18
Наталья Аристархова – 1:13:35
10 км, мужчины
Александр Рыбалкин – 30:22
Александр Кустов – 30:34
Кирилл Тришканов – 31:03
10 км, женщины
Оксана Бурзак – 35:05
Ирина Жулдыбина – 36:19
Евгения Индина – 36:21
Результаты всех участников можно смотреть в приложении Cronopost Timing. Официальные протоколы на сайте организатора будут готовы чуть позже.