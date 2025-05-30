Владислав Дикиджи: «Желание уйти из спорта было перед прошлым сезоном. Но батин лещ помог мне немножко взбодриться»
Владислав Дикиджи заявил, что хотел уйти из спорта перед прошлым сезоном.
Фигуристу 20 лет, он действующий чемпион России в одиночном катании.
– Было желание уйти из спорта?
– Желание такое было – как раз перед прошлым сезоном, как раз когда у меня вверх пошло. Я работал, у меня не получалось ничего, с нервами не справлялся, когда выходил, очень расстраивался из-за этого. Но, так сказать, батин лещ помог мне немножко взбодриться, ха-ха. И я сам понял, что надо, – ответил Дикиджи.
В мае спортсмен получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
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