35

Владислав Дикиджи: «Желание уйти из спорта было перед прошлым сезоном. Но батин лещ помог мне немножко взбодриться»

Владислав Дикиджи заявил, что хотел уйти из спорта перед прошлым сезоном.

Фигуристу 20 лет, он действующий чемпион России в одиночном катании.

– Было желание уйти из спорта?

– Желание такое было – как раз перед прошлым сезоном, как раз когда у меня вверх пошло. Я работал, у меня не получалось ничего, с нервами не справлялся, когда выходил, очень расстраивался из-за этого. Но, так сказать, батин лещ помог мне немножко взбодриться, ха-ха. И я сам понял, что надо, – ответил Дикиджи.

В мае спортсмен получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoВладислав Дикиджи
мужское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дикиджи о пятерных прыжках: «Я уже пробовал. Единственный варик – наверное, сальхов»
930 мая, 09:14
Алина Горбачева: «Девочка на шаре» Валиевой – программа, которая мне запомнилась на всю жизнь. Очень подходила Камиле, она ее красиво катала»
7429 мая, 15:05
РУСАДА сократило число фигуристов в своих пулах допинг-тестирования с 16 до 12
126 мая, 09:01
Главные новости
Елизавета Шанаева: «Кто-то решил, что это я увела Артющенко из пары. Наоборот, для меня его сообщение стало полной неожиданностью»
230 минут назад
Александр Галлямов: «Хочу принести свои извинения Загитовой. Я был во многих моментах не прав»
31сегодня, 09:26
Авербух о программе Муравьевой: «Образ хорошо знаком публике. А вот музыкальное сопровождение в такой интерпретации прозвучит на льду впервые»
39сегодня, 07:16
Алина Загитова: «Я была очень рада снова выступить в Японии! Это удивительная страна с потрясающей культурой и невероятными людьми»
13сегодня, 07:07Фото
Костомаров посетил полумарафон в Париже Челябинской области: «Был удивлен увидеть копию Эйфелевой башни»
2вчера, 14:10
Загитова показала подарки от поклонников из Японии
30вчера, 13:11Фото
РУСАДА в течение полутора лет не проверяло Валиеву на допинг
48вчера, 09:50
Зинина о восстановлении после операции на голеностопе: «Все давно зажило. Плавно вхожу в сезон, подготовка начнется в июне»
6вчера, 09:15
«Может, не будешь столько ругаться?» Трусова и Игнатов показали влог о спортивном лагере в академии Плющенко
52вчера, 06:21Видео
Медведева о стрессе в спорте: «Не было времени прожить его. Можешь полчаса погрустить, поспать — и дальше работать»
2131 мая, 19:47
Ко всем новостям
Последние новости
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
10сегодня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1424 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
722 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1213 мая, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2227 апреля, 20:12
«Это наговор без доказательств». Мать 13-летней фигуристки ответила на заявления адвоката Медовикова
1427 апреля, 16:49