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Дикиджи о пятерных прыжках: «Я уже пробовал. Единственный варик – наверное, сальхов»

Фигурист Владислав Дикиджи оценил возможность исполнить пятерной прыжок.

Чемпион России в одиночном катании Дикиджи ранее смог прыгнуть четверной аксель – элемент ультра-си, который также исполняет действующий чемпион мира американец Илья Малинин.

– Как пришла идея прыгнуть кваксель?

– Да что-то все про Илюху много говорили – что-то прыгает, прыгает. Думаю: надо тоже попробовать. И все – вышел, попробовал.

– Как долго настраивался?

– Толком вообще не настраивался. Просто крутить надо было – и все.

– Когда будет параллельный четверной аксель с Малининым?

– Ну, когда парень подтянет его, получше начнет делать, ха-ха. Шучу. Как будет возможность – сразу.

– Как ты решился прыгнуть четверной аксель на Байкале?

– Да что-то вышли мы, я чувствую: силы есть. Сначала двойной акселечек, потом тройной – чувствую, нормально, можно и четверной скрутить. Где-то на попытку шестую-седьмую его прыгнул, потому что там эти кочки, дыры – на самом деле очень травмоопасно прыгать. Но все равно скрутил, вроде нормально.

– Хочешь попробовать пятерной?

– Я уже пробовал. Но смотрите, в чем суть: зубцовые прыжки у меня хорошие, но их страшно прыгать. Единственный варик прыгать пятерной – наверное, сальхов. Я и крутил тогда сальхов, но так как там нужно выше толкаться – ну, само собой, сильнее крутить, – у меня лед прорезался. И вместо того, чтобы меня выталкивало, я только вниз уходил – короче, там тяжелая схема, – ответил Дикиджи.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
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