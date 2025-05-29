Губерниев на вопрос, считает ли Загитову лучшей фигуристкой России: «Алина – гениальная фигуристка, но какое отношение к спорту она имеет сейчас? Есть другие девчонки»
Губерниев ответил на вопрос, считает ли Загитову лучшей фигуристкой России.
– Считаете ли вы Загитову лучшей фигуристкой России?
– Она давно не выступает. Это так же, как Аршавин – лучший футболист на данный момент. Загитова – гениальная фигуристка, но какое отношение к спорту она имеет сейчас? Там есть другие девчонки.
– Роднина недавно говорила, что не считает Валиеву спортсменкой, так как та выступает в шоу.
– Тот, кто выступает в шоу, не совсем спортсмен. Не знаю, что Ирина Константиновна имела в виду, но есть спортсмены, которые выступают на всероссийских соревнованиях, международных. В противном случае я, конечно, скажу, что Ирина Роднина – наша лучшая фигуристка, без всякого сомнения. При чем тут Загитова? – сказал Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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