Ежлов о произвольной Гуменника: «Меня Авербух привлек для помощи в постановке дорожки, я помогал с техническими вопросами»
Андрей Ежлов рассказал о работе с Петром Гуменником над произвольной программой.
Ежлов выступает в танцах на льду с Софьей Шевченко.
«Да, я принимал участие в постановочном процессе произвольной программы Пети. Конечно же, постановщик и идейный вдохновитель – Илья Авербух. Также ему помогала Елена Станиславовна Масленникова.
Меня Илья Изяславич привлек для помощи в постановке дорожки, я помогал с техническими вопросами и с поиском разных интересных штучек: подпрыжки, зубчики, перепрыжки», – сказал Ежлов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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