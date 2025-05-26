Ежлов о произвольной Гуменника: «Меня Авербух привлек для помощи в постановке дорожки, я помогал с техническими вопросами»

Андрей Ежлов рассказал о работе с Петром Гуменником над произвольной программой.

Ежлов выступает в танцах на льду с Софьей Шевченко.

«Да, я принимал участие в постановочном процессе произвольной программы Пети. Конечно же, постановщик и идейный вдохновитель – Илья Авербух. Также ему помогала Елена Станиславовна Масленникова.

Меня Илья Изяславич привлек для помощи в постановке дорожки, я помогал с техническими вопросами и с поиском разных интересных штучек: подпрыжки, зубчики, перепрыжки», – сказал Ежлов.