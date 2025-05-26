Против тренера Медовикова возбуждено дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней («Р-Спорт»)

Против тренера фигуристов Константина Медовикова возбуждено уголовное дело .

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Следственный комитет РФ по Новосибирской области ведет разбирательство по части 2 статьи 135 УК РФ – «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста».

Ранее Татьяна Антонова, мать 12-летней новосибирской фигуристки Дарьи Антоновой, рассказывала, что Медовиков систематически домогался ее дочери, которую он тренировал. Юлия Хохлова, мать другой 13-летней фигуристки, занимавшейся у Медовикова, также обвиняла тренера в домогательствах.

Позже Медовиков прекратил работу в спортивной школе, но остался в президиуме региональной федерации фигурного катания. Обвинения в свой адрес тренер никак не комментировал.

«Лез под майку, укусил за грудь». Кошмар в нашей фигурке – тренера обвиняют в домогательствах к 12-летней