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Корейская федерация сняла отстранение с фигуристок Хэ Ин Ли и Ю Ен, обвиненных в сексуальных домогательствах

В Южной Корее отменили отстранение двух фигуристок по делу о домогательствах.

Союз конькобежцев страны заявил, что снял ограничения с Хэ Ин Ли, а также с Ю Ен. Теперь они могут вернуться к соревнованиям.

В прошлом году Хэ Ин Ли обвинили в домогательствах к несовершеннолетнему фигуристу во время тренировочных сборов и дисквалифицировали на три года.

В то же время Ю Ен обвинялась в том, что сделала интимное фото Хэ Ин Ли и показала снимок тому же фигуристу-юниору. Ю Ен получила отстранение на год.

Позже обе фигуристки, которым на данный момент исполнилось по 20 лет, обжаловали санкции в суде и добились приостановки дисквалификаций. Южнокорейский союз конькобежцев по итогам решений арбитров полностью восстановил статус Хэ Ин Ли и Ю Ен. 

Хэ Ин Ли – серебряный призер чемпионата мира-2023. Ю Ен является чемпионкой Юношеских олимпийских игр и серебряным призером чемпионата четырех континентов 2020 года.

Топ-фигуристок из Кореи обвиняют в сексуальных домогательствах к юниору. Что-о-о?

«Ты ведь сам попросил сделать засос, не так ли?» В секс-скандале фигуристов всплыла переписка

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Yonhap
logoсборная Южной Кореи
Хэ Ин Ли
дисквалификации
logoЮ Ен
женское катание
происшествия
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