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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Мы начнем реализацию проекта буквально на днях. На следующий год, я думаю, мы его уже откроем»

Министр спорта Татарстана считает, что школа Алины Загитовой откроется в 2026-м.

Центр фигурного катания имени олимпийской чемпионки Загитовой планируют построить в Казани. Ранее издание «Бизнес Online» сообщало, что руководство региона не согласовало проект школы из-за высокой стоимости.

«Мы в финале, весь проект сложен. Это будет Центр фигурного катания, в рамках которого будет функционировать либо академия, либо школа. Алина полностью ведет работу по созданию контента, набору тренеров, определению формата. Она будет за это отвечать как генеральный менеджер. Я думаю, что мы этот проект в течение года реализуем. То есть на следующий год, я думаю, мы его уже откроем.

Мы предусмотрели там все необходимые помещения (площадь объекта составит порядка 6 тысяч кв. м – Спортс’’). Большое количество залов, потому что в фигурном катании лед – это, конечно, самое важное, но есть очень много сопутствующих помещений. Это залы, где достаточно долгое время тренируются спортсмены.

Мы начнем реализацию проекта буквально на днях. Как подсказывает практика, мы достаточно быстро строим в Татарстане, поэтому на следующий год, я думаю, где-то в эти даты уже откроем новый дворец фигурного катания», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла – уже 1,5 года без сдвигов

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
женское катание
Школа Загитовой
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Владимир Леонов
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