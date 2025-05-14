Александр Жулин: «Степанова и Букин стараются не падать духом, верить, что надо найти мотивацию и двигаться дальше»

Жулин заявил, что Степанова и Букин стараются не падать духом.

Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус Александре Степановой и Ивану Букину для участия в олимпийской квалификации.

«Воспринял решение ISU о недопуске дуэтов с большим сожалением.

Александра Степанова и Иван Букин стараются не падать духом, стараются верить все равно в какое‑то чудо, а, может быть, просто в то, что надо найти мотивацию и двигаться дальше.

Будут ли пытаться подавать апелляцию? Нельзя, там это написано», — сказал Александр Жулин.