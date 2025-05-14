Александр Жулин: «Степанова и Букин стараются не падать духом, верить, что надо найти мотивацию и двигаться дальше»
Жулин заявил, что Степанова и Букин стараются не падать духом.
Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил нейтральный статус Александре Степановой и Ивану Букину для участия в олимпийской квалификации.
«Воспринял решение ISU о недопуске дуэтов с большим сожалением.
Александра Степанова и Иван Букин стараются не падать духом, стараются верить все равно в какое‑то чудо, а, может быть, просто в то, что надо найти мотивацию и двигаться дальше.
Будут ли пытаться подавать апелляцию? Нельзя, там это написано», — сказал Александр Жулин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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