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Губерниев о словах Загитовой про «боль и радость войны»: «И когда много занимаешься спортом, нужно уделять время образованию. Советую всем читать историческую литературу»

Губерниев посоветовал всем, в том числе Загитовой, читать историческую литературу.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова 9 мая поделилась отрывками на тему ВОВ из своего шоу «Хранители времени».

«Я очень горжусь тем, что мы с командой смогли передать всю боль и радость Великой Отечественной войны в шоу», – отметила она. 

«Фраза Загитовой про «боль и радость Великой Отечественной войны»? Мне сложно комментировать ход ее мыслей. Безотносительно Алины Загитовой хочу сказать всем – школа, институт, русская литература. И когда ты много занимаешься спортом, нужно уделять время образованию.

Алина написала, как смогла. Если бы чувствовала по-другому, то написала бы иначе. Какой смысл комментировать? Загитова мыслит так, это ее право. А наше право, соответственно, как-то на все это реагировать, но реагировать не хочется.

Кроме того, что хочется посоветовать всем читать литературу, в данном случае историческую, посвященную Великой Отечественной войне.

Рекомендую всем, и Алине Загитовой, «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева или «Горячий снег» Юрия Бондарева. Есть масса замечательной литературы. Это касается всех: и меня, и вас, и Алины», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
logoАлина Загитова
logoсборная России
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женское катание
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