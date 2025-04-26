Алена Косторная и Георгий Куница станут родителями
Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в паре, станут родителями.
В соцсетях они опубликовали видео, на котором виден снимок аппарата УЗИ. При этом Косторная надела кепку с надписью «mom» (мама), а Куница – «dad» (папа).
В ноябре пара объявляла о приостановке спортивной карьеры на два сезона. Она занимала девятое место на чемпионате России-2023/24.
Косторная до перехода в парное катание выигрывала золото чемпионата Европы-2020 в одиночном.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Алены Косторной
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