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Загитова о своем шоу: «Такой формат в России еще никто не делал. Мы соединим на ледовой арене несколько видов искусств»

Алина Загитова объяснила, почему ее шоу «Ассоль» пройдет в Санкт-Петербурге.

«Сейчас я полностью погружена в создание рок-мюзикла на льду «Ассоль», где выступаю не только артистом, но и продюсером.

Такой формат в России еще никто не делал. Мы соединим на ледовой арене несколько видов искусств: фигурное катание, воздушную гимнастику, поэзию и, безусловно, рок-музыку — у нас будет петь живая рок-группа.

Премьера состоится в Петербурге в конце июня. Кстати, Петербург выбран не случайно: «Ассоль» — это мюзикл по мотивам «Алых парусов», а по изначальной задумке Грина, действие романа должно было происходить в Петрограде. Это позже у него возникла вымышленная прибрежная деревушка Каперна.

В общем, советую всем перечитать эту книгу о силе мечты и приглашаю на премьеру!» – сказала олимпийская чемпионка. 

Загитова слишком далека от Ассоль. Боязно за наследие Грина

Опубликовала: Мария Величко
Источник: moskvichmag.ru
ледовые шоу
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