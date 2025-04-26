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Загитова о шоу «Ассоль»: «Я в роли продюсера там выступаю, поэтому максимально за все отвечаю – от административных вопросов до творческих»

Алина Загитова рассказала о своей роли в ледовом шоу «Ассоль».

«Будет интересный сюжет на льду. Я уже реализовала «Хранители времени» на льду в Татарстане на день Республики, а теперь мы идем с командой дальше и будем реализовывать новый проект на льду. 

Я как в роли продюсера там выступаю, поэтому максимально за все отвечаю – от административных каких-то вопросов до творческих», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью «Спортмастер Медиа». 

Загитова слишком далека от Ассоль. Боязно за наследие Грина

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
женское катание
logoАлина Загитова
ледовые шоу
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