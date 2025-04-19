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  • Депутат Журова о словах Жилиной про Розанова: «Удивляет, что мать фигуристки никуда не сообщала 5 лет. Она что, поощряла такие действия?»
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Депутат Журова о словах Жилиной про Розанова: «Удивляет, что мать фигуристки никуда не сообщала 5 лет. Она что, поощряла такие действия?»

Журова удивлена, что мама Жилиной не сообщила о домогательствах тренера сразу.

Ранее мама фигуристки Вероники Жилиной сообщила в чате одного из телеграм-каналов, что Сергей Розанов домогался ее дочери, когда той было 11 лет. В 2020-2021 годах тренер работал в академии Евгения Плющенко.

Жилина подтвердила слова матери. Розанов же назвал обвинения «абсолютной ложью».

«У меня вопрос: а почему пять лет назад они не сообщили об этом инциденте? Меня удивляет, что мать фигуристки, оказывается, знала и не стала никуда сообщать на протяжении пяти лет.

Мама что, поощряла такие действия? Это вопрос серьезного разбирательства. Одно дело, когда ребенок боится и не рассказывает родителям о каких-то проблемах на тренировках. Это неприемлемо вообще, нужно рассказывать сразу, иначе девочка потом будет травмирована на всю жизнь.

Есть виды спорта, где не обойтись без контакта тренера со спортсменкой. В фигурном катании, в художественной гимнастике, например, тренер должен отвести ручку спортсмена, направить его, как надо, порой пришлепнуть.

Бывает, что нужен шлепок, который не несет насильственного характера, а ради приободрения. Мол, соберись давай! Или бывает, что спортсмену нужно моментально сделать массаж, размять ногу, когда ее свело.

Посторонний может воспринять это как домогательство. В этом плане очень тонкая грань. Дети, конечно, должны рассказывать родителям, если действительно было взаимодействие не спортивного, а сексуального характера.

Любой следователь должен иметь серьезные доказательства для того, чтобы оценить, был ли это массаж ради помощи ребенку, снять спазм, например. Или это было сексуальное влечение человека. Или и то, и другое вместе», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. 

Скандал в нашей фигурке: тренера Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней

Что говорила Рудковская об уходе Розанова 4 года назад и сейчас. О-о-очень странно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoВероника Жилина
logoСветлана Журова
logoСергей Розанов
происшествия
logoАкадемия Плющенко
Государственная дума
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