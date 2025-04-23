Глава Центра зимних видов спорта Новосибирска об обвинениях в адрес Медовикова: «Факты не подтверждаются. Есть родители, которые часто обижены на то или иное»

Директор ЦЗВС Новосибирска заявил, что обвинения в адрес тренера Медовикова не подтверждаются.

Константин Медовиков работал тренером по фигурному катанию в новосибирском Центре зимних видов спорта. Мама 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой заявила, что он неоднократно сексуально домогался ее дочери во время тренировок.

Позже стало известно, что в Следственный комитет с жалобой на поведение Медовикова обращалась мама еще одной фигуристки.

«Работал он чуть ли не с начала образования учреждения – лет десять точно проработал. Почему на него жалуются? Есть разные причины.

Наверное, будут все-таки разбираться следственные органы, потому что мы с вами как можем дать оценку его действий? Уволен он был по причине того, что идут следственные мероприятия – я таким образом решил Константина Александровича отстранить.

Если он в чем-то виноват, то, наверное, должна быть доказательная база какая-то серьезная. Если не виноват, будем смотреть дальше, что делать. Есть родители, которые часто бывают обижены на то или иное.

У меня на объектах есть контроль, осуществляется, в том числе и видеосъемка, постоянно есть люди, которые за этим следят. Если бы было что-то подобное, откровенно выраженное, думаю, я бы об этом знал.

Следствие, уже дважды получившее заявление в его адрес, полностью проверяло учреждение, отработали даже с детьми, с родителями, были опросы. Насколько я знаю, факты не подтверждаются», – сказал директор Центра зимних видов спорта Новосибирска Сергей Шевкунов.

Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера Медовикова к дочери («Р-Спорт»)

«Пожалела его, сказала следователю убирать из заявления сексуальные домогательства». Мать еще одной фигуристки жаловалась в СК на тренера Медовикова