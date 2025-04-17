Рудковская о Розанове: «Поступки Сергея – омерзительные. Он клялся мне, что ничего не делал, но я ему не верю»

Рудковская высказалась об обвинениях в адрес тренера Розанова .

Мама Вероники Жилиной обвинила Сергея Розанова в домогательствах к дочери.

«Мне вчера оборвали все телефоны, я нахожусь сейчас в нашем туре по Сибири вместе с Никой Жилиной в данный момент.

Позиция Академии такая. Сергей Розанов 4 года уже не является тренером академии. Подробности мы действительно узнали по Нике в момент расставания уже с Сергеем.

Верю ли я Нике и Людмиле Николаевне? Верю. Сегодня еще раз с ними поговорила. Ника держится бодро.

Почему они решили это рассказать спустя 5 лет у всех вопрос. Отвечу!

Потому что Ника не хотела афишировать этот факт. И придавать его огласке, пока была маленькая, и не разрешала родителям поднимать этот вопрос. Людмила Николаевна решила рассказать об этом, чтобы другие дети не могли попасть в подобную ситуацию.

Я пишу не только как официальное лицо академии, где тренируется и работает тренером мама Ники – Людмила Николаевна, но прежде всего как мама!

Поступки Сергея – омерзительные. Он мне вчера звонил и клялся, что этого не делал, но так как он один раз уже нам с Евгением солгал в очень важном для нас вопросе, и спустя время мы узнали про эту ложь из достоверных источников. Я могу сказать, что я Сергею не верю.

Людмила Николаевна открыта, если есть такие же случаи у кого-то из родителей, она готова подать коллективное заявление в полицию.

Мы со своей стороны помогаем уже 5 лет и Нике и Алене. Они тренируются у нас и почти 5 лет на безвозмездной основе, как и все дети тренеров. Они проживали на нашей территории, мы представляли им дом 4,5 года. Девочки росли на наших глазах, и они нам с Евгением как родные.



Любое решение Ники и ее семьи мы поддержим. А также предоставим наших адвокатов на будущее, если все таки они решат довести эту ситуацию до конца», – написала Рудковская .

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