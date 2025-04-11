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Загитова об образах в шоу: «Всегда интересно пробовать что-то новое. Баба-яга? Надо подумать над этой идеей»

Загитова рассказала, что ей было бы интересно воплотить в шоу образ Бабы-яги.

«Много каких новых образов еще не было. Всегда интересно пробовать что-то новое, испытывать себя на прочность, чего же я не умею.

Баба-яга из русских сказок? Кстати, это интересно. Надо подумать над этой идеей», – сказала Алина Загитова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
женское катание
ледовые шоу
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