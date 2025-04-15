Яметова перешла к Давыдову в ЦСКА («Р-Спорт»)
Фигуристка Вероника Яметова перешла в ЦСКА к Сергею Давыдову.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Яметова тренировалась в Екатеринбурге в группе Владимира Гнилозубова и Елены Левковец.
Спортсменке 17 лет, она является победительницей этапов Гран-при России. На чемпионате России 2025 года стала седьмой.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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