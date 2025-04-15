Яметова перешла к Давыдову в ЦСКА («Р-Спорт»)

Фигуристка Вероника Яметова перешла в ЦСКА к Сергею Давыдову.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Яметова тренировалась в Екатеринбурге в группе Владимира Гнилозубова и Елены Левковец.

Спортсменке 17 лет, она является победительницей этапов Гран-при России. На чемпионате России 2025 года стала седьмой.