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Яметова перешла к Давыдову в ЦСКА («Р-Спорт»)

Фигуристка Вероника Яметова перешла в ЦСКА к Сергею Давыдову.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Ранее Яметова тренировалась в Екатеринбурге в группе Владимира Гнилозубова и Елены Левковец. 

Спортсменке 17 лет, она является победительницей этапов Гран-при России. На чемпионате России 2025 года стала седьмой. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Владимир Гнилозубов
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женское катание
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Вероника Яметова
Елена Левковец
Сергей Давыдов
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