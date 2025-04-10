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  • Алина Загитова: «Есть ли сходство между мной и Ассоль? Конечно. Она верила в свою мечту, в принца на корабле с алыми парусами. Все ее считали ненормальной, хейтили»
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Алина Загитова: «Есть ли сходство между мной и Ассоль? Конечно. Она верила в свою мечту, в принца на корабле с алыми парусами. Все ее считали ненормальной, хейтили»

Загитова считает, что между ней и героиней «Алых парусов» Ассоль есть сходство.

Олимпийская чемпионка представит ледовое шоу «Ассоль», в котором сыграет главную героиню, в конце июня в Санкт-Петербурге.

«Вы знаете, шоу «Ассоль», рок-мюзикл на льду, некий симбиоз классики и драйва. Многие, наверное, не поняли мою афишу, в которую мы закладывали глубокий смысл про внутренний бунт против негатива и копание в самом себе.

Мы хотим сохранить весь сюжет, весь рассказ Александра Грина, он потрясающий. Каждый, кто еще не прочел эту книжку, ему нужно обязательно это сделать. Будет масштабно.

Есть ли сходство между Ассоль и Загитовой? Конечно. Она очень верила в свою мечту, в принца на корабле с алыми парусами. Все ее считали какой-то ненормальной, все ее хейтили. И когда принц все-таки приехал, все были шокированы.

Мне кажется, вся история, как я шла к созданию этого шоу, все понимают, через что я прошла, что-то не получалось, и тем не менее пришла к этой цели», – сказала Алина Загитова.

Загитова слишком далека от Ассоль. Боязно за наследие Грина

Новое шоу Загитовой – рок-мюзикл: что о нем известно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
logoсборная России
женское катание
ледовые шоу
logoАлина Загитова
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