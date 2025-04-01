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Алина Загитова объявила об открытии кастинга фигуристов в ледовое шоу «Ассоль»

Алина Загитова объявила об открытии кастинга для фигуристов в шоу «Ассоль».

Шоу пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня. Кроме самой олимпийской чемпионки, в нем выступят Дмитрий Соловьев и Артур Гачинский.  

«Нет, это не первоапрельская шутка. «Ассоль» исполняет мечты! Мы открываем кастинг фигуристов в мой рок-мюзикл на льду. Я хочу дать возможность талантливым фигуристам со всей страны показать себя и выйти на лед вместе со звездами фигурного катания.

Требования:

  • Возраст от 16 лет

  • Разряд не ниже КМС

  • Одиночники: владение тройными прыжками

  • Танцоры: владение поддержками и умение кататься в паре

  • Парники: подкруты, выбросы и акробатические поддержки.

Также рассмотрим акробатические жанры на льду. Опыт работы в ледовых шоу приветствуется. Присылайте видеовизитки на почту до 14 апреля. Все буду смотреть лично!» – написала Загитова, оставив в объявлении адрес электронной почты. 

Новое шоу Загитовой – рок-мюзикл: что о нем известно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
ледовые шоу
logoАлина Загитова
женское катание
logoсборная России
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