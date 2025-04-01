Алина Загитова объявила об открытии кастинга фигуристов в ледовое шоу «Ассоль»
Шоу пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня. Кроме самой олимпийской чемпионки, в нем выступят Дмитрий Соловьев и Артур Гачинский.
«Нет, это не первоапрельская шутка. «Ассоль» исполняет мечты! Мы открываем кастинг фигуристов в мой рок-мюзикл на льду. Я хочу дать возможность талантливым фигуристам со всей страны показать себя и выйти на лед вместе со звездами фигурного катания.
Требования:
Возраст от 16 лет
Разряд не ниже КМС
Одиночники: владение тройными прыжками
Танцоры: владение поддержками и умение кататься в паре
Парники: подкруты, выбросы и акробатические поддержки.
Также рассмотрим акробатические жанры на льду. Опыт работы в ледовых шоу приветствуется. Присылайте видеовизитки на почту до 14 апреля. Все буду смотреть лично!» – написала Загитова, оставив в объявлении адрес электронной почты.
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