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Загитова о критике из-за фиолетового цвета волос: «Всем не угодишь. Наверное, эти люди тоже очень сильно хотят перекраситься»

Алина Загитова объяснила, почему решила покрасить волосы в фиолетовый цвет.

«Хочется увидеть себя разной. Не зацикливаться на одном образе. Я всем зрителям хочу пожелать, чтобы они всегда пробовали. Если не получится с первого раза, получится с десятого», – цитирует Загитову «Чемпионат».

После смены имиджа фигуристка подверглась критике в соцсетях.

«На вкус и цвет... Всем не угодишь. Наверное, эти люди тоже очень сильно хотят перекраситься. Кто порицает это – сам того хочет. Красьтесь, радуйтесь жизни, создавайте что-то новое. И у вас не будет времени для того, чтобы что-то писать», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию. 

Загитова после смены прически: «Я благодарна за обратную связь. Все комментарии будут удалены, а комментаторы заблокированы»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Константина Лесика
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женское катание
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