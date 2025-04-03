Роднина о призовых фигуристов: «Я из поколения, когда мы выступали, но денег не получали. Теперь все наоборот: деньги получают, но нет званий и титулов»

Ирина Роднина рассказала, как относится к призовым у российских фигуристов.

Ранее Forbes опубликовал список фигуристов с самыми большими призовыми в сезоне-2024/25. Россиянин Марк Кондратюк заработал больше, чем действующий чемпион мира из США Илья Малинин.

«Это выплачивает не федерация, а спонсоры. Тот же Первый канал, который заинтересован, чтобы фигуристы выступали именно у них. Так что это не обязательно федерация.

Не знаю, могут ли призовые заменить выступления на международных турнирах. Я из того поколения, когда мы выступали, но денег не получали. Теперь все наоборот: деньги получают, но нет званий и титулов.

Мы выступали в тот период, когда Олимпийские игры были любительскими по своему статусу. Олимпийское движение признало себя профессиональным только в 1994 году. Так что это разные ситуации, я это не застала, поэтому не знаю. Знаю только то, что я делала и к чему стремилась», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Роднина .

С марта 2022 года российские фигуристы не выступали на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).