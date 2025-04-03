Софья Муравьева: «Романтики Байкала не ощущала из-за того, что надо катать и выдавать свой максимум. На прокат заезжала с мольбой, чтобы все было хорошо»
Фигуристка Софья Муравьева объяснила, почему не ощутила «романтики Байкала».
В начале марта сообщалось, что на озере Байкал завершился турнир по фигурному катанию. Первый канал покажет его в записи 6 апреля.
«Я буду вспоминать это, хотя романтики Байкала из-за того, что надо катать и выдавать свой максимум, не ощущала. Думала только о том, какие шаги буду делать, какие эмоции выдавать и как из-за солнца никуда не врезаться.
На «шестиминутке» разобралась, куда и как прыгать, но на прокат заезжала с мольбой, чтобы все было хорошо. Это самое экзотичное место, где я каталась», – сказала после выступления призер чемпионатов России Муравьева.
Фигуристы+Байкал = ❤️ Катались на «буханке», прыгали сальто, пили из озера
Тайный турнир фигуристов на Байкале: без зрителей и эфира, но Загитова выдала спойлер
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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