  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Софья Муравьева: «Романтики Байкала не ощущала из-за того, что надо катать и выдавать свой максимум. На прокат заезжала с мольбой, чтобы все было хорошо»
19

Софья Муравьева: «Романтики Байкала не ощущала из-за того, что надо катать и выдавать свой максимум. На прокат заезжала с мольбой, чтобы все было хорошо»

Фигуристка Софья Муравьева объяснила, почему не ощутила «романтики Байкала».

В начале марта сообщалось, что на озере Байкал завершился турнир по фигурному катанию. Первый канал покажет его в записи 6 апреля.

«Я буду вспоминать это, хотя романтики Байкала из-за того, что надо катать и выдавать свой максимум, не ощущала. Думала только о том, какие шаги буду делать, какие эмоции выдавать и как из-за солнца никуда не врезаться.

На «шестиминутке» разобралась, куда и как прыгать, но на прокат заезжала с мольбой, чтобы все было хорошо. Это самое экзотичное место, где я каталась», – сказала после выступления призер чемпионатов России Муравьева.

Фигуристы+Байкал = ❤️ Катались на «буханке», прыгали сальто, пили из озера

Тайный турнир фигуристов на Байкале: без зрителей и эфира, но Загитова выдала спойлер

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoСофья Муравьева
турнир на Байкале
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Садкова о турнире на Байкале: «Когда мы пробовали тренироваться, то въезжали в трещины и падать было больно. Лед здесь жестковат»
7сегодня, 09:09
Акатьева о турнире на Байкале: «Арена одна на всех, лед крошится, потому что все катаются, но ты привыкаешь. Я рада, что оказалась здесь, это три дня восторга»
1сегодня, 09:02
«Очень энергозатратный номер, сложно было его собрать. В солнцезащитных очках ничего не было видно». Муравьева о программе для «Русского вызова»
1628 марта, 17:09
Главные новости
Дикиджи о турнире на Байкале: «Прикольно было в первый день крутить четверные. Такого дикого льда у меня не было никогда»
543 минуты назад
Евгений Семененко: «У многих мечта просто побывать на Байкале, а мы даже покатались. Лед пошарканный, но я рад, что получилось избежать казусов»
4сегодня, 10:11
Алиев после турнира на Байкале: «Мне такой формат ближе, готов всегда участвовать. Я много времени провел на озерах Коми, катались в таких условиях – и даже хуже»
2сегодня, 10:05
Первенство России старшего возраста. Сарновский, Артем Федотов, Ленков, Жураховский, Добромир Воронов покажут произвольные программы
30сегодня, 10:00Live
Петр Гуменник: «Сделать четверной флип на таком льду Байкала было хорошим достижением. Я сначала думал все самое сложное исполнять, но потом возникли сомнения»
11сегодня, 09:48
Станислава Константинова: «Смеюсь, что первое фото в соцсетях с моим молодым человеком будет свадебным»
5сегодня, 09:25
Станислава Константинова: «Может, я поэтому и не чемпионка мира или Олимпиады, что для меня удовольствие от катания было не менее важно, чем медали»
29сегодня, 09:20
Константинова о проблемах с питанием: «Бывало, что от голода долго не могла заснуть»
17сегодня, 09:11
Садкова о турнире на Байкале: «Когда мы пробовали тренироваться, то въезжали в трещины и падать было больно. Лед здесь жестковат»
7сегодня, 09:09
Станислава Константинова: «Встаешь на весы, а там +15. Надеваешь коньки – и ничего не можешь. Хуже всего, что люди пытаются тебе на это указать»
10сегодня, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
София Качушкина: «Предложения о возвращении поступали. Кто знает, что принесет будущее»
1вчера, 08:15
Андрей Анисимов объявил о завершении спортивной карьеры
330 марта, 13:07
Юрист Зайцев об апелляции Валиевой: «Швейцарский федеральный трибунал не пересматривает дело заново, а проверяет процедуру»
329 марта, 09:04
Шайдоров о третьем месте в короткой на ЧМ: «Было очень нервно. Это мой самый сложный прокат в жизни»
1027 марта, 21:15
Попова о номере Трусовой и Игнатова на «Русском вызове»: «Ребята немножко рисковали здоровьем, но это было очень красиво и трогательно»
1223 марта, 16:43
Синицина и Кацалапов показали номер под танго «Утомленное солнце» на турнире шоу-программ
1122 марта, 17:18Видео
Сотникова выступила в образе Майкла Джексона на турнире «Русский вызов»
622 марта, 17:05
Волосожар и Траньков представили номер на стихи Асадова на турнире шоу-программ
1422 марта, 16:56
Степанова и Букин показали номер под песню «Ноктюрн» на турнире шоу-программ
522 марта, 16:42Видео
Бойкова и Козловский выступили в роли фанатки и автогонщика на турнире шоу-программ
822 марта, 16:23Видео