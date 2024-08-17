Загитова о негативных комментариях: «Постепенно прошла несколько этапов принятия. Нет времени расстраиваться»
Алина Загитова рассказала, как относится к негативным комментариям в свой адрес.
– Как ты относишься к своей славе сейчас? Именно с точки зрения восприятия такого внимания к своей персоне, когда все может на цитаты разобраться, что-то там отслеживают.
– Вначале, естественно, я не понимала. Я не понимала вообще, что происходит, но потом постепенно прошла несколько этапов принятия.
Конечно, это в какой-то степени и давит на мое эмоциональное состояние, но я уже привыкла.
– То есть сейчас спокойно?
– Под настроение. Знаете, утром встала не с той ноги, прочитала какой-то коммент гадкий и такая думаю: блин... Начинается какое-то расстройство. Но потом просто нет времени на это – нет времени расстраиваться. Надо работать.
– Зачем ты комменты по поводу себя читаешь?
– Да бывает, попадается. Я не постоянно это делаю. Там куча потрясающих положительных комментариев, и это все, конечно, перекрывает, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в эфире радио «Маяк».
«В каких-то сферах я полный нуль, но сейчас вроде как уже единичка». Загитова пришла на радио
ps. Алина, не обижайся на слово ‘анализировать’. Оно означает не то, что ты думаешь!
Держись, Алина! И не читай комменты. Пустое это, а дел много, они сами себя не переделают. Ещё сферы и железки отследить надо.
Кто в контексте, подскажите: почему раньше вся критика Загитовой утопала в минусах, а сейчас над ней рофлит весь спортс? В свете бесконечного безызбежного кринжа от нее отвернулись даже самые преданные фанатки, или для ее фанаток она стала слишком старой, и они переключились на новых маленьких девочек в коротких платьицах?
А сейчас спорц выкладывает все эти хохмические новости об АЗ в главной ленте, и стеновые ботоводки растворились в общей массе. Всех футболел не заминусуешь, минусовалка отвалится. 😁
Мне вот интересно, она периодически тренится в ЦФК, бывшие тренеры не пытаются ей как-то донести правду жизни для ее же пользы?) Они же общаются
Хотя вот в несколько этапов...
Это уже мастерство.
Но реальность Загитовой формируется не рассудочной деятельностью, а каментами ее стеновых.
Сейчас Алина - медийная фигура и типа журналистка , и как бы это сказать помягче - её уровень в этих областях деятельности, совсем не тот, что в фигурном катании был.