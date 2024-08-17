Загитова о негативных комментариях: «Постепенно прошла несколько этапов принятия. Нет времени расстраиваться»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, как относится к негативным комментариям в свой адрес.

– Как ты относишься к своей славе сейчас? Именно с точки зрения восприятия такого внимания к своей персоне, когда все может на цитаты разобраться, что-то там отслеживают.

– Вначале, естественно, я не понимала. Я не понимала вообще, что происходит, но потом постепенно прошла несколько этапов принятия.

Конечно, это в какой-то степени и давит на мое эмоциональное состояние, но я уже привыкла.

– То есть сейчас спокойно?

– Под настроение. Знаете, утром встала не с той ноги, прочитала какой-то коммент гадкий и такая думаю: блин... Начинается какое-то расстройство. Но потом просто нет времени на это – нет времени расстраиваться. Надо работать.

– Зачем ты комменты по поводу себя читаешь?

– Да бывает, попадается. Я не постоянно это делаю. Там куча потрясающих положительных комментариев, и это все, конечно, перекрывает, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в эфире радио «Маяк».

«В каких-то сферах я полный нуль, но сейчас вроде как уже единичка». Загитова пришла на радио

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28 комментариев
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Правильно, главное - не расстраиваться. То, что ты превратилась из красивой и скромной чемпионки в пустоголовое косноязычное посмешище с мозолями на губах - это не беда. Нет времени это анализировать.
ps. Алина, не обижайся на слово ‘анализировать’. Оно означает не то, что ты думаешь!
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Сначала было нормально, но недавно научилась читать, и стало неприятно
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Четыре этапа безызбежности
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А что так скучно в этот раз? Я зашёл на ветку, думал, настроение поднимет весёлой фразой... Алина, ну соберись пожалуйста. Иначе твои интервью вообще никто читать не будет.
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это все очень хорошо, но все же русский язык подучить стоит))
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Ответ Happy_Kleo
В тг уже выложили запись этого эфира с перлами Алины. Например у неё вместо «костяк шоу» идёт слово «кастет».)))
Спортс, если будете так халтурить, уйду в телегу смотреть кружочки с Алиной
+6
-3
+3
Ответ Александр Колосов
А что так скучно в этот раз? Я зашёл на ветку, думал, настроение поднимет весёлой фразой... Алина, ну соберись пожалуйста. Иначе твои интервью вообще никто читать не будет.
В тг уже выложили запись этого эфира с перлами Алины. Например у неё вместо «костяк шоу» идёт слово «кастет».)))
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Начинается какое-то расстройство...

Держись, Алина! И не читай комменты. Пустое это, а дел много, они сами себя не переделают. Ещё сферы и железки отследить надо.
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Блин, не узнаю ветки нашей Алиночки в последнее время (последние года два).

Кто в контексте, подскажите: почему раньше вся критика Загитовой утопала в минусах, а сейчас над ней рофлит весь спортс? В свете бесконечного безызбежного кринжа от нее отвернулись даже самые преданные фанатки, или для ее фанаток она стала слишком старой, и они переключились на новых маленьких девочек в коротких платьицах?
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Ответ Вечно в бане
Блин, не узнаю ветки нашей Алиночки в последнее время (последние года два). Кто в контексте, подскажите: почему раньше вся критика Загитовой утопала в минусах, а сейчас над ней рофлит весь спортс? В свете бесконечного безызбежного кринжа от нее отвернулись даже самые преданные фанатки, или для ее фанаток она стала слишком старой, и они переключились на новых маленьких девочек в коротких платьицах?
Раньше все новости об АЗ выкладывались в разделе фк, и стеновые минусовали всю критику с 20-ти акков каждая.
А сейчас спорц выкладывает все эти хохмические новости об АЗ в главной ленте, и стеновые ботоводки растворились в общей массе. Всех футболел не заминусуешь, минусовалка отвалится. 😁
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"Знаете, утром встала не с той ноги, прочитала какой-то коммент гадкий и такая думаю: блин... Начинается какое-то расстройство" - Алина, ничего страшного, это нормальная реакция ЖКТ на стрессы.
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Не обращает внимание, и слава богу. Надеюсь не одна Алина так делает. Некоторых "умников" почитаешь, так они и половины того не добились, и им это не светит. Если человек становится популярным, значит он кому-то важен. А если липнут хамы, то это их проблемы, что они мимо пройти не могут.
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Эта лизоблюдская "куча потрясающих положительных комментариев" одно из больших зол, громадная ошибка ориентироваться на панегирики окружения, прихлебателей, ботов и предпенсионных теток, не имеющие ничего общего с объективной действительностью, а всю критику в свой адрес воспринимать исключительно как хейт. Это тупик. Но Загитова не понимает и не поймет никогда, увы. Лесть плотно залепила ей глаза и уши, и в сердце походу уже не уголок отыскала, а захватила все пространство.
Мне вот интересно, она периодически тренится в ЦФК, бывшие тренеры не пытаются ей как-то донести правду жизни для ее же пользы?) Они же общаются
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Приняла - и ладно.
Хотя вот в несколько этапов...
Это уже мастерство.
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Адекватный вменяемый человек в первую очередь оценил бы, за дело ее критикуют, или тупо хейтят.

Но реальность Загитовой формируется не рассудочной деятельностью, а каментами ее стеновых.
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Однако уменьшилась и кучка персонажей, которых никто никогда не слушает и тем паче не цитирует. Чье существование сводится к потугам оторваться от плинтуса посредством хейта тех, кто достиг недоступных им вершин.
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Где она о себе положительные коментарии читает у себя Инстаграме что-ли
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Ответ Happy_Kleo
В тг уже выложили запись этого эфира с перлами Алины. Например у неё вместо «костяк шоу» идёт слово «кастет».)))
не перетрудитесь на работе по прослушиванию эфиров-записей Алины. Требуйте от работодателя чтобы вас своевременно меняли.
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Молодец, что читаешь комментарии! Правда, лучше бы букварь за первый класс вместо этого почитывала! Толку больше было бы!
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Ответ Вечно в бане
Блин, не узнаю ветки нашей Алиночки в последнее время (последние года два). Кто в контексте, подскажите: почему раньше вся критика Загитовой утопала в минусах, а сейчас над ней рофлит весь спортс? В свете бесконечного безызбежного кринжа от нее отвернулись даже самые преданные фанатки, или для ее фанаток она стала слишком старой, и они переключились на новых маленьких девочек в коротких платьицах?
Раньше Алина была фигуристкой , причем отличной. И процентов 70 критики были тупым хейтом, впрочем загиботы не разбираясь минусили всех , и хейтеров , и объективную критику (а слабости есть у всех , никто не безупречн)

Сейчас Алина - медийная фигура и типа журналистка , и как бы это сказать помягче - её уровень в этих областях деятельности, совсем не тот, что в фигурном катании был.
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