Алена Леонова: «Если бы Петросян выступала на ЧМ, у Лью не было бы никаких шансов»

Алена Леонова назвала сенсацией победу Алисы Лью на ЧМ-2025 в Бостоне.

Американская фигуристка Алиса Лью победила на чемпионате мира, японка Каори Сакамото завоевала серебро, ее соотечественница Моне Чиба взяла бронзу.

«Победа Лью – во многом стечение обстоятельств: американка Эмбер Гленн и японка Каори Сакамото допустили ошибки, что ей помогло. Если бы они откатали чисто, Алиса даже не попала бы в тройку. Но она, безусловно, молодец. Все стало ясно уже после короткой программы, однако ее камбэк действительно впечатляет – такого я не припомню. Я за нее рада, хотя мне не особо нравится ее стиль катания, и я не ее болельщица. Вообще, сейчас я редко за кого-то болею.

Но если бы там выступала Петросян , у Лью не было бы никаких шансов. То же самое касается и Алины Горбачевой . Что до остальных наших девочек из первой пятерки, то в США им было бы крайне сложно – сказываются и рейтинг, и место проведения. Да и на Олимпиаде Лью теперь будет выглядеть предпочтительнее при равных условиях – у нее есть титул чемпионки мира, а это важно», – сказала Леонова ТАСС .

«Лью, несомненно, сенсация и темная лошадка, но после короткой для меня было очевидно, что она будет на пьедестале. Она подошла в хорошей форме, и плюс судьи помогли.

По танцам – сенсаций не было, все сложилось так, как и должно было. Американцы (Мэдисон Чок и Эван Бейтс – Спортс’‘) первые, это был в принципе их лучший прокат вчера. Интересно будет посмотреть борьбу за третье место, судьба первых двух, как мне кажется, предрешена», – цитирует Леонову «Матч ТВ».

Также серебряный призер ЧМ-2012 оценила выступление Софьи Самоделкиной . Экс-российская фигуристка, проводящая дебютный сезон за Казахстан, заняла 14-е место.

«Она пока набирает рейтинг, когда ты хочешь о себе заявить, нужно показывать максимально чистое и стабильное катание, и судьи начнут тебя любить, скажем так. (Казахстанского фигуриста) Шайдорова в начале сезона тоже судьи не воспринимали, задвигали, всё находили, «галки» и недокруты, а теперь он метит в топ‑3 чемпионата мира», – добавила экс-фигуристка.

Я была рядом с потрясенной Алисой Лью после ее победы на ЧМ