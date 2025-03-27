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⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Малинин лидирует после короткой программы, Кагияма – 2-й, Шайдоров – 3-й

Илья Малинин выиграл короткую программу на чемпионате мира-2025 в Бостоне.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2025

Бостон, США

Мужчины

Короткая программа

1. Илья Малинин (США) – 110,41

2. Юма Кагияма (Япония) – 107,09

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 94,77

4. Кевин Аймо (Франция) – 93,63

5. Шун Сато (Япония) – 91,26

6. Ника Эгадзе (Грузия) – 93,63

7. Николай Мемола (Италия) – 87,89

8. Эндрю Торгашев (США) – 87,27

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 87,22

10. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 86,41

11. Лукас Бричги (Швейцария) – 85,83

12. Джейсон Браун (США) – 84,72

13. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 83,10

14. Даниэль Грассль (Италия) – 80,47

15. Роман Садовский (Канада) – 80,25

16. Денис Васильев (Латвия) – 79,99

17. Андреас Нордебак (Швеция) – 79,03

18. Адам Хагара (Словакия) – 78,33

19. Михаил Селевко (Эстония) – 77,50

20. Владимир Самойлов (Польша) – 75,73

21. Дай Дайвэй (Китай) – 75,02

22. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 74,89

23. Федор Кулиш (Латвия) – 73,25

24. Тацуя Цубои (Япония) – 73,00

25. Лев Винокур (Израиль) – 72,84

26. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 72,82

27. Донован Каррильо (Мексика) – 71,55

28. Никита Старостин (Германия) – 70,72

29. Александр Власенко (Венгрия) – 70,25

30. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 69,63

31. Георгий Рештенко (Чехия) – 68,61

32. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 66,70

33. Кирилл Марсак (Украина) – 64,37

34. Яри Кесслер (Хорватия) – 61,44

35. Маурицио Цандрон (Австрия) – 60,87

36. Александр Златков (Болгария) – 55,28

37. Семен Данильянц (Армения) – 50,58

38. Бурак Демирбога (Турция) – 48,45

39. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 47,90

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Опубликовала: Мария Селенкова
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