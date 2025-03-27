⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Малинин лидирует после короткой программы, Кагияма – 2-й, Шайдоров – 3-й
Чемпионат мира по фигурному катанию-2025
Бостон, США
Мужчины
Короткая программа
1. Илья Малинин (США) – 110,41
2. Юма Кагияма (Япония) – 107,09
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 94,77
4. Кевин Аймо (Франция) – 93,63
5. Шун Сато (Япония) – 91,26
6. Ника Эгадзе (Грузия) – 93,63
7. Николай Мемола (Италия) – 87,89
8. Эндрю Торгашев (США) – 87,27
9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 87,22
10. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 86,41
11. Лукас Бричги (Швейцария) – 85,83
12. Джейсон Браун (США) – 84,72
13. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 83,10
14. Даниэль Грассль (Италия) – 80,47
15. Роман Садовский (Канада) – 80,25
16. Денис Васильев (Латвия) – 79,99
17. Андреас Нордебак (Швеция) – 79,03
18. Адам Хагара (Словакия) – 78,33
19. Михаил Селевко (Эстония) – 77,50
20. Владимир Самойлов (Польша) – 75,73
21. Дай Дайвэй (Китай) – 75,02
22. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 74,89
23. Федор Кулиш (Латвия) – 73,25
24. Тацуя Цубои (Япония) – 73,00
25. Лев Винокур (Израиль) – 72,84
26. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 72,82
27. Донован Каррильо (Мексика) – 71,55
28. Никита Старостин (Германия) – 70,72
29. Александр Власенко (Венгрия) – 70,25
30. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 69,63
31. Георгий Рештенко (Чехия) – 68,61
32. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 66,70
33. Кирилл Марсак (Украина) – 64,37
34. Яри Кесслер (Хорватия) – 61,44
35. Маурицио Цандрон (Австрия) – 60,87
36. Александр Златков (Болгария) – 55,28
37. Семен Данильянц (Армения) – 50,58
38. Бурак Демирбога (Турция) – 48,45
39. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 47,90
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