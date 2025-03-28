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⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Миура и Кихара победили, Хазе и Володин – 2-е, Конти и Мачии – 3-и

Японская пара Рику Миура – Рюичи Кихара победила на ЧМ-2025.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2025

Бостон, США

Пары

Итоговое положение

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 219,79

2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 219,08

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 210,47

4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 202,21

5. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 199,76

6. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 199,29

7. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 195,38

8. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 193,29

9. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 188,24

10. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 183,01

11. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 179,50

12. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 178,62

13. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 174,08

14. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 173,18

15. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 170,81

16. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 169,55

17. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 168,55

18. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 167,72

19. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 155,81

20. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 155,74

Произвольная программа

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 145,49

2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 143,22

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 135,86

4. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 135,59

5. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 132,44

6. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 130,53

7. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 126,77

8. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 125,84

9. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 122,51

10. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 120,68

11. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 117,61

12. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 116,81

13. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 116,22

14. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 113,98

15. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 112,56

16. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 112,04

17. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 111,35

18. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 107,25

19. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 99,17

20. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 97,99

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Опубликовала: Мария Селенкова
Рюичи Кихара
Рику Миура
Минерва Фабьен Хазе
Никита Володин
Анастасия Метелкина
Лука Берулава
Деанна Стеллато-Дудек
Алиса Ефимова
Дмитрий Чигирев
Екатерина Гейниш
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Сара Конти
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Филиппо Амброзини
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