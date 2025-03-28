⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2025. Миура и Кихара победили, Хазе и Володин – 2-е, Конти и Мачии – 3-и
Чемпионат мира по фигурному катанию-2025
Бостон, США
Пары
Итоговое положение
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 219,79
2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 219,08
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 210,47
4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 202,21
5. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 199,76
6. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 199,29
7. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 195,38
8. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 193,29
9. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 188,24
10. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 183,01
11. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 179,50
12. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 178,62
13. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 174,08
14. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 173,18
15. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 170,81
16. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 169,55
17. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 168,55
18. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 167,72
19. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 155,81
20. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 155,74
Произвольная программа
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 145,49
2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 143,22
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 135,86
4. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 135,59
5. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 132,44
6. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 130,53
7. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 126,77
8. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 125,84
9. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 122,51
10. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 120,68
11. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 117,61
12. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 116,81
13. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 116,22
14. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 113,98
15. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 112,56
16. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 112,04
17. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 111,35
18. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 107,25
19. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 99,17
20. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 97,99
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