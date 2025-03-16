Александра Трусова: «Челябинский лед нам помогает, это у нас с Макаром семейное – делать здесь пять четверных»

Трусова заявила, что челябинский лед помогает ее семье делать четверные прыжки.

На контрольных прокатах в Челябинске в 2021 году Трусова впервые исполнила произвольную программу с пятью четверными.

Сегодня муж Трусовой Макар Игнатов на этом же катке сделал пять четверных в произвольной во время Кубка Первого канала.

Команда Трусовой заняла на турнире третье место, победила команда Анны Щербаковой, команда Алины Загитовой стала второй.

«Я получила много эмоций, спасибо моей команде и команде соперников, это было очень круто. Прекрасные ребята, все старались, выкладывались.

Отдельное спасибо девочкам-юниоркам, которые боролись за каждый элемент. Для них это огромный плюс, что они попробовали выступать на таких соревнованиях.

Всю трансляцию говорила, просто мне не дали микрофон, чтобы я сказала на всю арену. Челябинский лед нам помогает, это у нас (с Макаром) семейное – делать здесь пять четверных.

Юниорам было сложнее, чем взрослым спортсменам. Выделить не могу никого, у нас все ребята боролись до конца, было видно, что на каждом элементе стараются», – сказала Трусова.