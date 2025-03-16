Елена Вайцеховская: «Игнатов выдал в произвольной максимум. Невозможно, наверное, не выдать, когда в тебя до такой степени верит твоя женщина»
Вайцеховская высказалась о Трусовой в роли капитана на Кубке Первого канала.
«Саша Трусова — удивительный человек. Для нее до такой степени всегда была приоритетна семья, дом, родные люди, что мне порой кажется, живи она в прошлом веке в Италии, в сочетании с умением добиваться невозможного и не бояться рисковать, могла бы стать прекрасной capo di capi — справедливой и могущественной главой мафиозного семейства, где своих никогда не дают в обиду.
Такая же она в роли капитана. Если разобраться, Макар Игнатов своей историей со сломанным коньком сам себя поставил в положении слабого звена команды, но выдал в произвольной программе абсолютный максимум. Даже сверх. Невозможно, наверное, не выдать, когда в тебя до такой степени верит твоя женщина», – написала Елена Вайцеховская.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елены Вайцеховской
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости