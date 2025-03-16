Елена Вайцеховская: «Игнатов выдал в произвольной максимум. Невозможно, наверное, не выдать, когда в тебя до такой степени верит твоя женщина»

Вайцеховская высказалась о Трусовой в роли капитана на Кубке Первого канала.

«Саша Трусова — удивительный человек. Для нее до такой степени всегда была приоритетна семья, дом, родные люди, что мне порой кажется, живи она в прошлом веке в Италии, в сочетании с умением добиваться невозможного и не бояться рисковать, могла бы стать прекрасной capo di capi — справедливой и могущественной главой мафиозного семейства, где своих никогда не дают в обиду.

Такая же она в роли капитана. Если разобраться, Макар Игнатов своей историей со сломанным коньком сам себя поставил в положении слабого звена команды, но выдал в произвольной программе абсолютный максимум. Даже сверх. Невозможно, наверное, не выдать, когда в тебя до такой степени верит твоя женщина», – написала Елена Вайцеховская.