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Елена Вайцеховская: «Игнатов выдал в произвольной максимум. Невозможно, наверное, не выдать, когда в тебя до такой степени верит твоя женщина»

Вайцеховская высказалась о Трусовой в роли капитана на Кубке Первого канала.

«Саша Трусова — удивительный человек. Для нее до такой степени всегда была приоритетна семья, дом, родные люди, что мне порой кажется, живи она в прошлом веке в Италии, в сочетании с умением добиваться невозможного и не бояться рисковать, могла бы стать прекрасной capo di capi — справедливой и могущественной главой мафиозного семейства, где своих никогда не дают в обиду.

Такая же она в роли капитана. Если разобраться, Макар Игнатов своей историей со сломанным коньком сам себя поставил в положении слабого звена команды, но выдал в произвольной программе абсолютный максимум. Даже сверх. Невозможно, наверное, не выдать, когда в тебя до такой степени верит твоя женщина», – написала Елена Вайцеховская. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елены Вайцеховской
logoМакар Игнатов
мужское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
Елена Вайцеховская
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
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