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Анна Щербакова: «Каждый вчера и сегодня восхищал своим катанием, все боролись. Все огромные молодцы, выложились на 100%. Это их победа»

Щербакова поделилась эмоциями после победы синей команды на Кубке Первого канала.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова была капитаном синей команды. 

«Сейчас уже немножко выжатые, на самом деле. Столько эмоций было, переживали абсолютно за каждого, кто выступал.

Хочу сказать большое спасибо командам за соперничество и борьбу и, конечно, поздравляю всех ребят из моей команды.

Абсолютно каждый вчера и сегодня восхищал своим катанием, все боролись. Все огромные молодцы, выложились на 100%. Это их победа», — сказала Щербакова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
женское катание
logoсборная России
logoАнна Щербакова
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