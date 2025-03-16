Алина Загитова: «К сожалению, это мой последний Кубок Первого канала. Так получается»
Загитова заявила, что больше не будет капитаном на Кубке Первого канала.
Сегодня красная команда Алины Загитовой заняла второе место на турнире в Челябинске, победу одержала синяя команда Анны Щербаковой.
«К сожалению, это мой последний Кубок Первого канала. Так получается», — сказала Загитова.
Загитова во время проката Гущиной на Кубке Первого канала: «Давай до конца, че ты ленивая такая?»
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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