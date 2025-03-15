Степанова о перерыве в карьере: «Это так давно было. Здесь и сейчас работаем на наше будущее»

Фигуристы Степанова и Букин отметили, что работают на свое будущее.

Сегодня Александра Степанова и Иван Букин выступили с показательным номером «Прекрасное далеко» на чемпионате Москвы среди любителей.

– О чем ваш номер?

Степанова : Наверное, мы хотим немного окунуться в наше детство, вспомнить, как это было, как мы начинали. Мы катаем этот номер у Ильи Авербуха. И есть небольшой пролог, предыстория перед номером, как мы ездили на тренировки, такой быт.

Непринужденный, детский, нежный, хороший номер. Он всех пробирает на слезу и это безумно приятно. Думаю, именно такого эффекта хотели добиться, чтобы все улыбнулись, может быть, даже всплакнули.

– У вас был перерыв в карьере. Каково вам было возвращаться на лед?

Степанова : Это уже было так давно. В принципе, даже не знаю, что сказать. Это так давно было. Сейчас мы здесь. Здесь и сейчас работаем на наше будущее.

– Как часто наблюдаете за любителями? Как относитесь к такой инициативе?

Букин : Я не знал, что есть такая огромная фан‑база любительского спорта, потому что в спорте ты сконцентрирован только на себе. Мы проводили мастер‑классы, решили сделать для любителей, было много заявок. И я почувствовал этот вайб, когда люди заряжены, любят то, что они делают, кайфуют от этого дела, многим рискуют. Встать и делать сложные элементы – это всегда риск.

Нам очень приятно участвовать в таких уникальных соревнованиях. Мы, конечно, не соревнуемся, но быть здесь – это участвовать в этой истории, которая сейчас пишется.

– У взрослых любителей есть категория «Мастер‑элит». Допускаете ли вы такое, что когда закончите карьеру, придете и посоревнуетесь, может быть, в 40-50 лет в такой категории?

Букин : Нам сложно загадывать что‑то на год вперед, а вы говорите на двадцать, ха-ха. Наверное, было бы интересно попробовать, но как там будет, никто не знает.