11

Горбачева о питании: «Лучше каждый день есть понемногу того, что хочется, чем потом срываться и бороться со скачками в весе»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала, как относится к вопросам веса и питания.

– Вопрос пубертата вам пока не мешает?

– Конечно, взросление идет. И не только физически, но и психологически. Мы с тренерами внимательно к этому относимся, они знают, как правильно реагировать в той или иной ситуации. Если что-то не так, то стараемся анализировать и делать выводы.

Что касается прыжков, то тройные это почти не затрагивает, а вот четверные – да, это сложнее. Четверной можно «припрыгать» с новым весом, но на это нужно время, а в сезоне его нет – прокаты должны быть чистыми.

Вес влияет и на вторую половину программы, потому что это требует еще больше сил и энергии. Я нашла свой баланс и стараюсь его сохранять. <...> 

– Вы давно живете у тренера. Она строга в плане питания?

– Честно? Мне кажется, Софья Анатольевна [Федченко] меня даже жалеет. Иногда предлагает больше, чем мне нужно. Влада Николаевна [Данилкина] строже в плане веса и питания.

Когда мы готовимся к важным турнирам, вес тоже прописываем в плане подготовки, и я стараюсь его соблюдать. В этом сезоне тренеры часто спрашивали, в каком весе мне комфортнее, чтобы был баланс между силой и легкостью прыжков. Я для себя определила некоторые цифры.

А если вернуться к питанию, то лучше каждый день есть понемногу того, что хочется, чем потом срываться и бороться со скачками в весе. В общем-то, когда я активно тренируюсь, то слежу только за количеством съеденного сладкого, – сказала фигуристка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Алина Горбачева
logoсборная России
Софья Федченко
Влада Данилкина
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Аделия Петросян пропустит Кубок Первого канала из-за растяжения. Ее заменит Софья Важнова
3515 минут назад
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Жеребьевка начнется в 18:00 по московскому времени
2319 минут назад
Медведева о Cизероне и Фурнье-Бодри: «Есть вероятность, что им будут занижать оценки, потому что все привыкли к эталонному катанию с Пападакис»
1042 минуты назад
Медведева о травме Галлямова: «Больше вопросов возникает из-за вот этого заигрывания – «пальчик порезал». Что за детский сад»
1052 минуты назад
Алина Горбачева: «До травмы делала 80% прокатов произвольной чисто с двумя квадами. Четверной очень зависит от физического и эмоционального состояния»
4сегодня, 07:52
Алина Горбачева: «Олимпиада – хоть и мечта, но не смысл жизни. Я люблю кататься, получаю колоссальное удовольствие от соревнований»
12сегодня, 07:38
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске
121сегодня, 06:00
Миронова о реакции на программы: «Бывает, что читаю комментарии, слушаю подкасты, но чувствительно к этому не отношусь»
6вчера, 19:56
Евгений Устенко: «Стажировка у Шпильбанда дала нам хороший толчок. Получили свежий взгляд от опытного специалиста»
1вчера, 19:40
Распался канадский танцевальный дуэт Надя Башинска – Питер Бомон
15вчера, 19:18
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Тюков был фанатом своего дела. Они с женой Валей любили и обожали фигурное катание»
27 марта, 13:48
Ишмуратова о Валиевой: «Она показала борцовский характер на ОИ, когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении. Не всякий сможет после этого выйти на лед»
112 марта, 20:59
Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
28 февраля, 14:34
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
927 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
1021 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35