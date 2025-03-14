Горбачева о питании: «Лучше каждый день есть понемногу того, что хочется, чем потом срываться и бороться со скачками в весе»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала, как относится к вопросам веса и питания.

– Вопрос пубертата вам пока не мешает?

– Конечно, взросление идет. И не только физически, но и психологически. Мы с тренерами внимательно к этому относимся, они знают, как правильно реагировать в той или иной ситуации. Если что-то не так, то стараемся анализировать и делать выводы.

Что касается прыжков, то тройные это почти не затрагивает, а вот четверные – да, это сложнее. Четверной можно «припрыгать» с новым весом, но на это нужно время, а в сезоне его нет – прокаты должны быть чистыми.

Вес влияет и на вторую половину программы, потому что это требует еще больше сил и энергии. Я нашла свой баланс и стараюсь его сохранять. <...>

– Вы давно живете у тренера. Она строга в плане питания?

– Честно? Мне кажется, Софья Анатольевна [Федченко] меня даже жалеет. Иногда предлагает больше, чем мне нужно. Влада Николаевна [Данилкина] строже в плане веса и питания.

Когда мы готовимся к важным турнирам, вес тоже прописываем в плане подготовки, и я стараюсь его соблюдать. В этом сезоне тренеры часто спрашивали, в каком весе мне комфортнее, чтобы был баланс между силой и легкостью прыжков. Я для себя определила некоторые цифры.

А если вернуться к питанию, то лучше каждый день есть понемногу того, что хочется, чем потом срываться и бороться со скачками в весе. В общем-то, когда я активно тренируюсь, то слежу только за количеством съеденного сладкого, – сказала фигуристка.