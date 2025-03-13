Тамара Москвина: «Как только Галлямов поправится, и его организм скажет «готов», так сразу пара и приступит к тренировкам»

Тамара Москвина рассказала, когда Александр Галлямов вернется к тренировкам.

Чемпион мира и трехкратный чемпион России Галлямов , который катается в паре с Анастасией Мишиной, ранее получил травму ноги на озере Байкал.

«Как только Александр поправится, и его организм скажет «готов», так сразу пара и приступит к тренировкам», – сообщила Москвина , отвечая на вопрос, намечена ли предварительная дата возобновления тренировочного процесса.

Ну и цирк устроили, чтобы скрыть травму Галлямова на тайном турнире