Тамара Москвина: «Как только Галлямов поправится, и его организм скажет «готов», так сразу пара и приступит к тренировкам»
Тамара Москвина рассказала, когда Александр Галлямов вернется к тренировкам.
Чемпион мира и трехкратный чемпион России Галлямов, который катается в паре с Анастасией Мишиной, ранее получил травму ноги на озере Байкал.
«Как только Александр поправится, и его организм скажет «готов», так сразу пара и приступит к тренировкам», – сообщила Москвина, отвечая на вопрос, намечена ли предварительная дата возобновления тренировочного процесса.
Ну и цирк устроили, чтобы скрыть травму Галлямова на тайном турнире
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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