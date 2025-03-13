Загитова показала свой ужин: «Захотелось селедочки, заказала кабачковую икру. Картошечка, уже открыла корнишоны. Делаем ставки, завтра я буду опухшая или опухшая?»
Алина Загитова рассказала о селедке, картошке и кабачковой икре на ужин.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала видео в телеграм-канале.
«Только приехала домой, и хочется показать, что у меня на поздний ужин.
Почему-то вот мне захотелось прям селедочки, заказала еще почему-то икру кабачковую. Тут что у нас – картошечка. Тут я корнишоны уже открыла. И Actimel.
Делаем ставки, завтра я буду опухшая или опухшая? Ну, и пишите в комментариях, бывает ли у вас такое настроение съесть все. Абсолютно все и сразу. И вперемешку», – сказала Загитова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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