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Боброва о Фурнье-Бодри и Сизероне: «Гийом будет выходить на лед с другой партнершей, и их не будут воспринимать как пару. Ставить на них я бы не стала»

Боброва высказалась о перспективах танцевального дуэта Сизерон – Фурнье-Бодри.

«На международной арене Гийом будет выходить на лед с другой партнершей, и их не будут воспринимать как пару. Я этого боюсь больше всего.

Судьи знают его, знают именно с Габриэлой (Пападакис). Знают много лет. И это состоявшаяся чемпионская пара. И вот так вот менять партнершу за несколько месяцев до Олимпиады… В танцах на льду я такого не помню.

В парном катании было дважды, когда чемпионы мира и Олимпиады скатывались с новыми партнерами и партнершами и снова выигрывали. И то не в последний момент вскакивали в поезд. Все равно скатываться надо было.

А вот как с ними будет сейчас… Но это очень интересно, однако ставить на них я бы не стала. Не стала бы рисковать на них ставить.

Выиграют — первый раз в истории будет такой момент, и тогда мне кажется, что Гийом с этого момента станет лучшим партнером в истории танцев на льду, тогда он может на раз-два с любой партнершей выигрывать. Даже Скотт Моир такого позволить себе не мог», — сказала Екатерина Боброва.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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logoЕкатерина Боброва
танцы на льду
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Лоранс Фурнье-Бодри
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