Кагановская о работе с Крыловой и Горшковым: «У них прекрасные отношения, никто не тянет на себя одеяло»

Кагановская и Некрасов рассказали, как строится работа с Крыловой и Горшковым.

Василиса Кагановская : Я была у Анжелики Алексеевны [Крыловой ] не так долго, как Максим у Алексея Юрьевича [Горшкова ], но это тоже, я считаю, был довольно-таки продолжительный период. Меня Анжелика Алексеевна, грубо говоря, с самого детства знает. И на самом деле, это был мой страх номер один, что проблема будет в том, что наши тренеры не смогут найти компромисс и ничего не получится.

Я понимала, что Максим от Алексея Юрьевича не захочет уходить к другому тренеру. И у меня не было никакого желания переходить от Анжелики Алексеевны. Но, слава богу, наши тренеры – взрослые мудрые люди, которые справились с этим, нашли решение, помогли нам во всем. И наш дуэт на льду состоялся.

Максим Некрасов : Компромисс был в том, что мы сначала покатались, попробовали, а потом Вася пришла к нам. Она попробовала все, что делал я, то есть нашу общую работу с Алексеем Юрьевичем. Вася была в шоке. Я на нее смотрю, говорю: «Тебе нормально?» Она такая: «Угу» (смеется). Мы за 30 минут делали очень много упражнений – смотрели технику конька, как мы двигаемся.

А потом уже собрались вместе, сели и поговорили, и они договорились, что две недели Вася у нас, две недели я у них на «Кристалле», но потом это всё кардинально поменялось. На месяц я пропал у Анжелики Алексеевны на «Кристалле», отметил свой день рождения там.

Кагановская : А потом мы вообще несколько месяцев были в Одинцове, так что немножко планы изменились, но если общую картину складывать, то компромисс был в том, что у нас два тренера, которые не будут постоянно работать на одном катке. То есть это не как обычная типичная команда, а что-то новое.

Некрасов : Недавно, наверное с этапа Гран-при в Красноярске мы начали делать так, что с понедельника по пятницу катаемся в Одинцове, а в субботу идем на пятиминутную разминку и делаем прокат у Анжелики Алексеевны, либо среди недели мы можем к ней прийти. Вот перед финалом Гран-при уже Анжелика Алексеевна пришла к нам в Одинцово, мы там дня три провели.

Кагановская : Это работает так: когда уже все программы поставлены, идет сезон, они составили план прокатов, что за эту неделю мы сделаем столько, вот в этот день произвольную программу, а в этот – короткую. И даже если у нас в планах поменяется что-то, мы думали, что мы в Одинцове будем, а нам нужно ехать на «Кристалл», то в тренировочном плане ничего не меняется. Потому что они оба знают, что нам нужно делать, и поэтому вне зависимости от катка мы выполняем тренировочный план, который нам дается от обоих тренеров.

Когда мы только начинали кататься вместе и шел процесс, когда мы только пытались понять, как нам дальше выстраивать работу, чтобы это было удачно. Тогда мелькали какие-то моменты, но это было, мне кажется, чисто с непривычки, потому что это действительно новый опыт для всех нас.

А со временем это сошло совершенно на нет. У них сейчас прекрасные отношения, и никто не хочет никакое одеяло на себя тянуть, а наоборот – мы чувствуем, что оба наших главных тренера стараются все сделать для нас, чтобы нам было лучше.