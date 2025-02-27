«Бойкова и Козловский бьются, но у них нет гармонии и друг с другом, и в себе». Погорилая о паре

Погорилая считает, что у Бойковой и Козловского нет гармонии в паре.

В текущем сезоне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали серебро чемпионата России и бронзу финала Гран-при страны в парном катании. Оба турнира выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

– Нужно [Бойковой и Козловскому] чуть-чуть поспокойней ко всему относиться. А по ним видно, что прямо очень хочется, они бьются, но у них нет гармонии и друг с другом, и в себе. Еще постоянное давление, потому что они понимают, что могут. Ребята-то, видно, готовые, очень сильные, но вот им не хватает чуть-чуть спокойствия. Они могут спокойно выйти и все сделать, понимают это в голове, но пережаты сами по себе.

– Как им выбраться из этого состояния? Может, занятия с психологом могут как-то помочь?

– Я для себя поняла, что мне вообще психологи не помогают, начинаешь копаться во всем этом. Наоборот, мне кажется, нужно отпустить ситуацию и понять, что ты все можешь.

– Наташа Хабибуллина и Илья Княжук были третьими на чемпионате России, стали вторыми в Финале Гран-при страны. Могут ли они уже бороться с Мишиной/Галлямовым, Бойковой/Козловским?

– Конечно, у Мишиной – Галлямова и Бойковой –Козловского рейтинг, поэтому с ними пока тяжеловато тягаться, особенно с Настей и Сашей. Ребята уже много лет катаются и показали много результатов. Наташе и Илье нужно еще поднабраться опыта.

– Место в топ-3 уже закрепили за собой?

– Если они будут стабильно кататься, то, думаю, у них все будет хорошо, – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2016 в одиночном катании Анна Погорилая .

«Мы не катались, а мучились». Бойкова и Козловский не расходятся, даже хвалят тренеров