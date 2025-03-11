Новый показательный номер Аделии Петросян поставлен под микс песен Шакиры

Аделия Петросян выступит в шоу Тутберидзе с показательным номером под песни Шакиры.

Процесс постановки программы опубликовали в соцсетях Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе. В видео звучат песни Hips don’t lie и Waka Waka. Первое шоу команды Тутберидзе состоится 20 марта в Ярославле.