Екатерина Стоцкая: «Хочу выучить четверной риттбергер, у меня хороший запас на нем»

Фигуристка Екатерина Стоцкая рассказала о желании выучить четверной риттбергер.

Стоцкой 12 лет, накануне она одержала победу на первенстве Москвы старшего возраста.

«После мемориала Жука решила, что вставлю еще четверной тулуп, потому что он получался очень часто на тренировках. Я накатывала программу, и сразу получалось чисто катать. Волнения на самом деле не было.

В прошлом сезоне поставила себе цель – вставить третий четверной прыжок, цель выполнила. Еще хочу выучить четверной риттбергер, у меня хороший запас на нем. Четверной лутц я на данный момент не тренирую, потому что сейчас идут соревнования, пока нет времени», – сказала Стоцкая.

Спортсменка вспомнила, как прошла ее первая тренировка с Этери Тутберидзе.

Когда я первый раз увидела Этери Георгиевну на тренировке, сразу поняла, что она не такая строгая, как я думала. Она интеллигентная и очень красивая.

Кто пример в фигурном катании? Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова. Какая мечта в фигурном катании? Очень хочу на Олимпийские игры поехать. Поняла, что фигурное катание уже не просто хобби, когда перешла к Этери Георгиевне», – отметила Стоцкая.

«Сначала я занималась художественной гимнастикой. Потом нам тренер сказал, что я совсем маленькая для гимнастики, сказал попробовать фигурное катание. Фигурное катание понравилось сразу, а гимнастика не очень нравилась», – добавила фигуристка.