Маргарита Базылюк: «Была небольшая травма, хотела в короткой поехать без акселя. Тутберидзе сказала – ты же его умеешь прыгать, почему не будешь? Прыгай»

Маргарита Базылюк рассказала, что перенесла небольшую травму.

Фигуристка исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп в короткой программе на первенстве России среди юниоров.

«У меня была небольшая травма, я хотела в короткой программе поехать без акселя. Приехала Этери Георгиевна [Тутберидзе] с чемпионата Европы и сказала: «Ты же его умеешь прыгать, почему не будешь прыгать? Прыгай». Сюда приехала, слава богу, прыгнула. В произвольной чаще, чем в короткой, получался на тренировках.

Стараюсь больше работать на полу, чтобы переносить на лед. Я стараюсь больше закачиваться, уделять больше времени ногам и спине, чтобы в будущем не беспокоило меня это. Много ли пропустила из-за травмы? Просто немного снизили нагрузки», – сказала Базылюк.