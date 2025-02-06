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  • Маргарита Базылюк: «Была небольшая травма, хотела в короткой поехать без акселя. Тутберидзе сказала – ты же его умеешь прыгать, почему не будешь? Прыгай»
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Маргарита Базылюк: «Была небольшая травма, хотела в короткой поехать без акселя. Тутберидзе сказала – ты же его умеешь прыгать, почему не будешь? Прыгай»

Маргарита Базылюк рассказала, что перенесла небольшую травму.

Фигуристка исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп в короткой программе на первенстве России среди юниоров. 

«У меня была небольшая травма, я хотела в короткой программе поехать без акселя. Приехала Этери Георгиевна [Тутберидзе] с чемпионата Европы и сказала: «Ты же его умеешь прыгать, почему не будешь прыгать? Прыгай». Сюда приехала, слава богу, прыгнула. В произвольной чаще, чем в короткой, получался на тренировках.

Стараюсь больше работать на полу, чтобы переносить на лед. Я стараюсь больше закачиваться, уделять больше времени ногам и спине, чтобы в будущем не беспокоило меня это. Много ли пропустила из-за травмы? Просто немного снизили нагрузки», – сказала Базылюк.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoЭтери Тутберидзе
женское катание
ТАСС
чемпионат России среди юниоров
Маргарита Базылюк
logoсборная России
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