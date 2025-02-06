Маргарита Базылюк: «Была небольшая травма, хотела в короткой поехать без акселя. Тутберидзе сказала – ты же его умеешь прыгать, почему не будешь? Прыгай»
Маргарита Базылюк рассказала, что перенесла небольшую травму.
Фигуристка исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп в короткой программе на первенстве России среди юниоров.
«У меня была небольшая травма, я хотела в короткой программе поехать без акселя. Приехала Этери Георгиевна [Тутберидзе] с чемпионата Европы и сказала: «Ты же его умеешь прыгать, почему не будешь прыгать? Прыгай». Сюда приехала, слава богу, прыгнула. В произвольной чаще, чем в короткой, получался на тренировках.
Стараюсь больше работать на полу, чтобы переносить на лед. Я стараюсь больше закачиваться, уделять больше времени ногам и спине, чтобы в будущем не беспокоило меня это. Много ли пропустила из-за травмы? Просто немного снизили нагрузки», – сказала Базылюк.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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