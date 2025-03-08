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Арина Парсегова: «В межсезонье решу, перехожу ли в парное катание. Пока не решила, но мне нравится и в парном, и в одиночном»

Фигуристка Арина Парсегова в межсезонье решит, перейдет ли в парное катание.

«Я захотела сама перейти в парное катание месяца полтора-два назад. Я пошла на каток, когда тренировались пары, посмотрела, мне понравилось.

В это межсезонье решу, перехожу ли. Пока не решила, но мне нравится и в парном, и в одиночном. Страшно в парном не было», – сказала Парсегова. 

Спортсменка рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе. 

Этери Георгиевна серьезная и добрая. Главный совет – работать до конца.

В фигурное катание меня отдали в детстве родители, мама рассказывала, что я не хотела уходить со льда.

Какая мечта в фигурном катании? Достичь успеха – прыгнуть четверные, выступать на чемпионатах мира. Хотелось бы стать первооткрывателем и прыгнуть четверной в парах? Хотелось бы», – добавила Парсегова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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ТАСС
logoЭтери Тутберидзе
женское катание
Арина Парсегова
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