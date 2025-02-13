Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»
Константинова считает, что все победители ЧР должны участвовать в отборе на Игры.
Победителями чемпионата России 2025 года являются Александра Степанова и Иван Букин (танцы на льду), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (пары), Владислав Дикиджи, Аделия Петросян.
«Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители чемпионата России. Возможно, у руководителей нашей федерации есть мнение по мужчинам, но Влад Дикиджи видится мне фаворитом.
Аделия Петросян является 100-процентным лидером нашей сборной и, надеюсь, фаворитом всего квалификационного турнира.
Надеюсь, все получится, и нас допустят. Потому что для нас очень важно снова появиться на соревнованиях», — сказала Станислава Константинова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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