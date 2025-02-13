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  • Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»
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Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»

Константинова считает, что все победители ЧР должны участвовать в отборе на Игры.

Победителями чемпионата России 2025 года являются Александра Степанова и Иван Букин (танцы на льду), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (пары), Владислав Дикиджи, Аделия Петросян

«Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители чемпионата России. Возможно, у руководителей нашей федерации есть мнение по мужчинам, но Влад Дикиджи видится мне фаворитом. 

Аделия Петросян является 100-процентным лидером нашей сборной и, надеюсь, фаворитом всего квалификационного турнира.

Надеюсь, все получится, и нас допустят. Потому что для нас очень важно снова появиться на соревнованиях», — сказала Станислава Константинова

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
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