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Ксения Гущина: «Сезон пока могу оценить на 7 из 10, потому что для меня он складывается достаточно удачно»

Ксения Гущина оценила свой сезон на 7 баллов из 10.

В текущем сезоне фигуристка была второй и третьей на этапах Гран-при, на чемпионате России заняла восьмое место, в финале Гран-при – пятое. 

– Какую оценку поставила бы сезону по 10-балльной шкале?

– В целом сезон пока могу оценить на 7 из 10, потому что для меня он складывается достаточно удачно. Самые яркие впечатления, наверное, остались от чемпионата России в Омске, – сказала Гущина. 

– На ЧР по прыжкам в личном турнире тебе удалось пробиться в финал, до бронзовой награды не хватило совсем немного. Готовились ли к этому старту особым образом? Разрабатывали ли тактику?

– Старались попробовать разные каскады, но специфической подготовки не было. Попробовали несколько раз уложиться во время, получилось с запасом. Нужно было привыкнуть к таймеру, чтобы понять ощущение времени, понять, где и как можно отдохнуть или, наоборот, поторопиться.

Тактику проработали на первый раунд, а дальше уже действовали по ситуации. Было желание попасть в финальный раунд, в командный турнир, целей не ставила.

Единственная задача, которая стояла – на максимум выполнить свой контент, – цитирует Гущину «Чемпионат». 

– Быстро ли подстроились с Анной Фроловой друг под друга, когда готовили параллельные прыжки?

– У нас была одна тренировка на 30 минут утром, придумали заходы, попробовали, и всем все понравилось. А затем вышли и показали. Все оценили нашу параллельность, – добавила Гущина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoсборная России
Ксения Гущина
женское катание
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