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Корнелюк о том, что фигуристы используют его музыку: «Очень позитивно к этому отношусь – значит, она живет. Это давняя традиция, начатая Плющенко»

Игорь Корнелюк высказался о том, что фигуристы часто используют его музыку.

Ранее американский фигурист Максим Наумов выступил под песню Корнелюка «Город, которого нет» на шоу Legacy on Ice в память о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне. Композитор ответил на вопрос о популярности песни.

«На эти темы автор никогда не должен задумываться. Потому что тут нет никаких рецептов, формулы или алгоритма. Есть вещи, которые нельзя пытаться понять. Как только начнешь это разбирать, сверху обязательно накажут. Это что-то из области метафизики, и нужно воспринимать это как данность.

Получилась такая песня – и хорошо. У меня была абсолютно прагматичная задача: я написал ее специально для фильма, для определенной мизансцены. В кино музыка создает настроение и правильные эмоции – это ее главная роль. Кино – синкретический жанр, но по части эмоций музыка всегда на первом месте», – сказал Корнелюк.

Композитор отметил, что ему приятно, когда фигуристы используют его музыку.

«Очень позитивно к этому отношусь – значит, она живет, значит, она кому-то нравится. Это давняя традиция, начатая Женей Плющенко. Когда-то он с Алексеем Мишиным пришел ко мне и попросил помочь с произвольной программой. Тогда Женя готовился к чемпионату мира, и я специально для него делал этот номер.

Я даже не думал, что в фигурном катании все так строго: один фрагмент не более 40 секунд, другой – 33. Было забавно, когда Мишин приходил и говорил: «Игорь, все отлично, но этот фрагмент надо удлинить на 4 секунды. А как можно, не меняя ничего, удлинить музыку? Приходилось изворачиваться – например, чуть-чуть замедлять темп. Это почти незаметно, но они слышали. Это был интересный опыт, которым я горжусь, потому что Женя стал чемпионом мира», – добавил он.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
музыка
logoЕвгений Плющенко
мужское катание
Игорь Корнелюк
logoАлексей Мишин
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