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Антон Сихарулидзе: «Плющенко может стать очень серьезной фигурой в тренерском мире. Он с невероятным интересом и желанием относится к работе»

Сихарулидзе считает, что Плющенко может добиться серьезных успехов как тренер.

– Вы много лет дружите с Плющенко. Бывают ситуации, когда Евгений обращается к вам с просьбами о помощи?

– Не случалось пока еще ни разу. У него возникали ситуации, когда нужно было разрешить какой-то конфликт, притом что обе стороны были по-своему правы. И я пытался брать на себя роль посредника.

Но в этом нет никакой доблести: иногда третий человек нужен всего лишь для того, чтобы посмотреть на проблему нейтральным взглядом и посоветовать, как сделать так, чтобы обе стороны ушли победителями.

В остальном я просто не вижу, о чем меня может попросить Плющенко. Поддержать своего спортсмена? Это вряд ли: Женя абсолютно точно знает о моем отношении к судейству и согласен с моей позицией.

– Никогда не ожидала, на самом деле, что Плющенко окажется способен с головой погрузиться в тренерскую профессию.

– Я очень рад, что он такую дорогу выбрал для себя – тренерскую. Это реально благородная стезя. Я вообще очень люблю тренеров. Все они фанатично преданные своему делу люди, часто бессребреники, но по-настоящему мощные личности. Отдают себя детям, спорту, неважно какому именно, без какой бы то ни было корысти.

Мне очень импонирует такое внутреннее отношение к жизни, к миру, к детям. У Жени это тоже есть. Он с невероятным интересом и желанием относится к работе. Берет лучшее, что было у него с Алексеем Мишиным, добавляет какие-то свои фишки.

Мы дружим уже много лет, и могу сказать, что Плющенко и спортсменом был очень вдумчивым. Умел все: готовиться к турнирам, настраиваться на них, соревноваться. А не так, что вышел, попрыгал, а дальше как получится.

Поэтому мне кажется, что со временем он может стать очень серьезной фигурой в тренерском мире, – сказал исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
logoАнтон Сихарулидзе
logoЕвгений Плющенко
мужское катание
logoАлексей Мишин
logoсборная России
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