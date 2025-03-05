Костомаров о Пападакис и Сизероне: «Если ей нравится кататься с девочкой, а ему, может быть, с мальчиком захочется – пусть катаются»

Роман Костомаров высказался о возобновлении карьеры Гийома Сизерона.

Сизерон образовал танцевальный дуэт с Лоранс Фурнье-Бодри.

– Нельзя вас не спросить про возвращение на лед Гийома Сизерона с новой партнершей. У вас с ним особые отношения...

– У меня с Сизероном вообще никаких личных отношений не было, слава богу! (Смеется.) А, вы про заочные... А что такого, что вернулся? Пападакис тоже выступает на льду и тоже катается с девушкой. Пусть выступает, пусть делают что хотят у себя во Франции – или где они это делают, в Америке, Канаде. Я не слежу за ними.

Если ей нравится кататься с девочкой, а ему, может быть, с мальчиком захочется – пусть катаются! Я препятствовать этому не буду, – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду Костомаров.

«Я мог вернуться на лед только с ней». Сизерон возобновил карьеру, но без Пападакис

В фигурке встрепенулись от однополого номера в танцах. Неужели возможна новая дисциплина?