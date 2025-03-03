Агенауэр о Фурнье-Бодри и Сизероне: «Пока все выглядит очень хорошо, если не идеально. Верю, что они смогут подняться в топ»

Агенауэр поделился впечатлениями от работы с Фурнье-Бодри и Сизероном.

«Пока все выглядит очень хорошо, если не идеально – но не хочу пока забегать вперед. Мы начали работать с января. Сначала занимались базовым вещами – любой паре нужно время, чтобы скататься. Но тут очень помогает, что у них одинаково поставлена техника – оба очень давно катаются в нашей академии.

Сейчас мы начали готовить элементы для произвольного танца – и могу сказать, что выглядят они очень перспективно.

Они готовы соревноваться, это большие профессионалы и перфекционисты, которые обожают фигурное катание, живут танцами на льду и действительно крепко дружат. Мне кажется, это неплохой фундамент для хорошей пары.

Подчеркну: никто не может гарантировать, что этот проект ждет однозначный успех. Да, исходные данные у них великолепные, но в паре должна появиться химия, в танцах важно понимать, что за идентичность у конкретного дуэта.

Они должны понять, вокруг чего строится их партнерство. Получится ли это? Узнаем. Верю ли я, что они смогут подняться в самый топ? Безусловно. Но никто не знает, сколько для этого потребуется времени».

Будут ли их сравнивать с прошлыми партнерами? Наверняка. Но мы не собираемся копировать стиль Габи с Гийомом или Лоранс с Николаем. И важно, что внутри них этого сравнения нет. Они перевернули страницу, для них это новая история и новый вызов», – рассказал тренер Ромэн Агенауэр.

«Я мог вернуться на лед только с ней». Сизерон возобновил карьеру, но без Пападакис